"Conosco Monchi da tanto tempo, un mese fa gli ho proposto Gonalons e gli è subito piaciuto. Si sono confrontati con Di Francesco e il tecnico lo ha scelto in una lista di nomi". Frederic Guerra, agente di Maxime Gonalons, ai microfoni di Centro Suono Sport parla del suo assistito, fresco calciatore della Roma. "Ci sono altre possibilità di trattative con la Roma, abbiamo parlato di altri calciatori francesi, vedremo che cosa accadrà. Alcuni anni fa cercammo di portare Govou alla Roma, ma il ragazzo non voleva spostarsi da Lione, ne parlammo con i giallorossi, ma non se ne fece nulla. Parlando con i dirigenti della Roma, ho avuto la sensazione che vogliano costruire una grande squadra, sanno di dover fare meglio rispetto all'anno scorso. La necessità è quella di raggiungere la Juve e di fare bene in Champions. In due giorni Gonalons è arrivato, ha firmato e ha trovato subito casa a Roma, questo significa che vuole integrarsi subito nel calcio italiano e ha una motivazione incredibile: Maxime vuole vincere a Roma e darà tutto per la maglia giallorossa".