Due possibili risorse in più per la Roma di Eusebio Di Francesco. Nel ritiro di Pinzolo, il nuovo tecnico giallorosso avrà modo di vedere da vicino Leandro Castan, rientrato dal prestito al Torino, e William Vainqueur, reduce da un'ottima stagione con la maglia dell'Olympique Marsiglia. Se le chance di permanenza del brasiliano sembrano poche, con la speranza di piazzarlo in Brasile, discorso diverso per il centrocampista francese, che già nella sua prima esperienza romanista non era andato affatto male. Luciano Spalletti aveva deciso di farlo partire e ora Di Francesco dovrà valutare se inserirlo o meno nella rotazione di un centrocampo molto folto. A frenare la possibile conferma sono i tanti estimatori del ragazzo, che specialmente in Francia ha diverse società interessate.