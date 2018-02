E’ passata quasi sottotraccia l’acquisizione a titolo temporaneo (con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro) di Arnel Jakupovic da parte della Juventus. Classe 1998, si è fatto notare al Middlesbrough e poi con la maglia dell’Empoli. La redazione de ilBiancoNero.com ha contattato il suo procuratore, Igor Gluscevic, per parlare del ragazzo.



LUNGO INSEGUIMENTO - "La Juventus lo aveva già cercato un anno e mezzo fa quando giocava nel Middlesbrough, ma il prezzo richiesto dagli inglesi era di 10 milioni di euro", racconta Gluscevic. "Un prezzo eccessivo e non reale, ma è normale che il prezzo lieviti quando si avvicina una squadra come quella bianconera. Il ragazzo è super felice di essere a Torino, la società lo ha acquisito con la formula del prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto. Staremo a vedere come andrà”.



CHI E’ ARNEL JAKUPOVIC - “Era già uno dei maggiori cannonieri del suo club in Inghilterra, in più io l’ho conosciuto quando era il miglior bomber in Austria. E’ un goleador nato, pur essendo giovanissimo è molto interessante per le sue buone qualità davanti alla porta e per il suo sinistro. Se dovessi paragonarlo ad un calciatore, è un po’ come Davor Šuker che giocava nel Real Madrid”.



L’ESPERIENZA IN TOSCANA - “L’Empoli lo ha acquistato per dargli un’opportunità, ma ha avuto poche occasioni per mettersi in mostra. Non è facile per un giocatore giovane il salto di categoria, la Serie B è un campionato diverso rispetto alla Serie A. Arnel, comunque, è riuscito a far bene con la sua nazionale”.