Intervistato da Canarias 7 Armando Ufarte, uno degli agenti di Jesé Rodriguez, ha confermato l'imminente addio al PSG senza sbilanciarsi sulla destinazione (Las Palmas e Roma le squadre più interessate): "Nulla è deciso, soprattutto perché mancano diverse settimane alla fine del mercato invernale. Quello che è certo è che Jesé vede il suo futuro lontano dal PSG. Si aspetta per scegliere la migliore tra le proposte che ha ricevuto e nel frattempo si allena ogni giorno per avere delle garanzie fisiche quando tornerà a giocare. Ha ambizione, vuole continuare a crescere. Parlo molto con lui, sa che lavoreremo per trovare la migliore alternativa per la sua carriera".