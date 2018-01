Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli l'agente di Jorginho, Joao Santos, apre al rinnovo con il club azzurro: "Il Napoli sta vincendo e facendo un grande calcio, questa è la cosa più importante. Ho incontrato Jorginho a Milano, era carico e pensava già alla prossima partita contro il Bologna. Era lì per questioni professionali, di investimenti. Siamo tutti tranquilli e concentrati: lo Scudetto si giocherà di settimana in settimana. Rinnovo? Ho visto su un giornale che se ne parlava, ma non c’è ancora nulla: vedremo se la società alla fine di questa stagione vorrà parlarci per prolungare il rapporto, noi saremo disponibili".