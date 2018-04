Massimo Briaschi, agente di Christian Maggio, è intervenuto a Radio Crc: "Gioca domenica? Chiedetelo a Sarri. Forse bisogna evitare scommesse in questa fase del campionato. Faranno di tutto per non farsi scappare l'opportunità di arrivare allo scontro diretto con un distacco di massimo 4 punti. Se lo vincono poi diventa molto più facile per il Napoli a livello psicologico. Christian sta molto bene fisicamente, è ancora un ragazzino. Il Napoli sta facendo un campionato straordinario, hanno avanti una schiaccia sassi come la Juventus. Vogliono arrivare al traguardo massimo. Maggio va a scadenza, se non si trova un accordo sarà libero di accasarsi dove vuole. Non stiamo parlando con nessuno, lo faremo più avanti e vedremo quale saranno le esigenze tecniche anche dell'allenatore. Ci sarà un incontro prima della fine. Torino? Christian ha degli estimatori, fisicamente è integro. Gli operatori lo sanno ed è logico che non rimarrà a casa. Ma al momento nessun contatto con il Torino. Non è detto però vada via"