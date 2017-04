Il futuro di Filipe Silva de Oliveira, meglio conosciuto come Malcom, potrebbe essere in Italia. Sull'attaccante esterno del Bordeaux si stanno muovendo in tanti, pronti a puntare su questo mancino classe 1997 in grado di agire su tutto il fronte offensivo ( leggi qui ). A Calciomercato.com è intervenuto, agente del giocatore, svelando anche un interessante retroscena."Si, ho letto tramite i giornali di questo interessamento della Roma. Posso dire che con noi non hanno ancora avuto contatti"."Molto interessante. A lui piace molto il calcio italiano e anche quello dei giallorossi, tra i più divertenti in assoluto. Sarebbe molto contento di venire a giocare in Italia. Alla Roma sarebbe molto buono, abbiamo un altro giocatore lì che è Emerson Palmieri"."Si, credo che lo conosca bene. lui è un direttore tra i più preparati al mondo, fa report su tanti giocatori giovani di talento"."Piaceva molto al tecnico Sampaoli"."Assolutamente si. Abbiamo avuto dei contatti con la Juventus ma non è ancora arrivata una proposta ufficiale"."Presumo alto, ma in linea con quello che è il valore del giocatore"."Con il Chelsea non abbiamo niente di concreto, solo contatti interlocutori"."Guardi, lui ha un contratto con la Roma ma è molto chiaro che la sua posizione debba essere valutata attentamente. Molto dipenderà dalla loro volontà e dai progetti che hanno in vista della prossima stagione".