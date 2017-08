L'agente di Mario Rui ha parlato a Radio Marte dell'approdo dell'ex Roma al Napoli: ''Il ragazzo iniziato il ritiro in ritardo rispetto ai compagni, manca ancora un bel po’ per ritrovare la sua condizione ottimale, sarà un giocatore da aspettare anche un mese in più. Ho sempre detto che il Napoli non avrebbe dato via Reina, che avrebbe rinnovato Ghoulam e che sarebbe andato via qualcuno come Tonelli, Strinic o Pavoletti. Credo, però, che in entrata non si faccia niente''.