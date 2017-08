La Sampdoria pone un altro mattoncino nella corsa a Duvan Zapata: è questa l'indiscrezione che emerge dal fitto pomeriggio blucerchiato, fatto di incontri e summit con il Napoli alla ricerca dell'intesa per portare a Genova il centravanti colombiano, Strinic e forse anche Lorenzo Tonelli.



Secondo quanto raccolto da Sampdorianews.net Zapata sarebbe ormai ad un passo dal club di Corte Lambruschini. A testimoniarlo ci sarebbe il tentativo in extremis del CSKA Mosca, che aveva presentato nelle ultime ore un'offerta cercando di convincere la punta ad un trasferimento in Russia. La proposta però sarebbe stata rifiutata direttamente dal Napoli, a ulteriore conferma di quanto sia ben avviato l'affare con la Samp.



Nei giorni scorsi era stato lo stesso agente del giocatore a rivelare a Radio CRC la folta lista di pretendenti per Zapata, ammettendo di avere richieste da "20 squadre tra Italia e Europa". Una di esse sarebbe proprio il CSKA, che però difficilmente riuscirà ad assicurarsi il centravanti, più che mai diretto verso Genova.