Non solo Mahrez. La Roma è alla ricerca dell'elemento giusto con cui completare l'attacco dopo la cessione di Salah. Con il jolly Defrel, in grado di giocare sia da prima punta che da esterno, i giallorossi stanno pensando anche a Munir, rientrato al Barcellona dopo il prestito al Valencia. Del futuro del classe '95 ha parlato a Romanews il suo agente, Francesc Valdivieso: "La Roma è una destinazione gradita, è un top club, ma non posso dire di più perché l'affare lo stanno gestendo i due club".



LA RICHIESTA - Un'apertura importante al possibile trasferimento alla Roma, che ha già trovato una bozza di accordo con il giocatore. Ancora da trovare, invece, quello col Barcellona, che chiede 15 milioni di euro per liberare Munir, autore di 7 gol in 36 partite lo scorso anno. Monchi è al lavoro, la Roma cerca il suo attaccante.



PUNTO MAHREZ - Il direttore sportivo spagnolo ha come priorità l'acquisto di Mahrez, per cui il Leicester ha però rifiutato anche l'ultima offerta - da 35 milioni di euro - e continua a chiederne oltre 40. La Roma aspetta che le Foxes ammorbidiscano la loro posizione e intanto prende informazioni su Munir.