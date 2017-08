Mahrez è diventato il tormentone dell'estate della Roma. L'esterno offensivo del Leicester è l'obiettivo numero uno per raccogliere l'eredità di Mohamed Salah,finito al Liverpool, ma al momento i 35 milioni di euro offerti non sono bastati, al momento, per convincere le Foxes. Oggi, nel giorno della presentazione di Gregoire Defrel, il direttore sportivo Monchi ha fatto l'ennesimo punto della situazione.



OTTIMISMO - Queste le parole del ds romanista sull'esterno algerino: "Sono ottimista per natura. La verità è che la Roma sta facendo tutto il possibile per acquistare il giocatore. Sarebbe il calciatore più costoso della storia della Roma. Però fino al momento non ho avuto riscontri positivi dall'altra parte. L'offerta fatta da noi è importante, la priorità non è solo Mahrez perché abbiamo fatto tutto il necessario e ci stiamo guardando intorno per altri calciatori".



SU STROOTMAN-JUVE - "Non c'è alcun tipo di contatto, nessun riscontro sulle notizie degli ultimi giorni. Siamo concentrati unicamente a completare la squadra con un esterno d'attacco, non c'è altro da dire".