Andrea Pastorello, procuratore dell'attaccante della Fiorentina Giuseppe Rossi attualmente in forza al Celta Vigo, il quale ha rilasciato a Fiorentinanews.com alcune dichiarazioni a proposito del suo assistito: “Giuseppe ha poche alternative al Celta Vigo, li non gioca spesso ma comunque resta lì. Potrebbe giocare in MLS, ma preferisce restare ancora un altro paio di anni in Europa e poi magari trasferirsi negli USA. A febbraio faremo un punto della situazione insieme. Non abbiamo ricevuto proposte dall’Italia, ma è prematuro pensare a questo perché deve decidere che fare con il Celta Vigo. La Fiorentina? È stata un’esperienza lunga ma intensa, ha tanti bei ricordi ed è rimasto un buon rapporto , i sei mesi in cui ha giocato Firenze non può dimenticarseli. Non ha avuto nessun problema con Sousa a livello personale. Di Firenze ha un buon ricordo”.