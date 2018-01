Ai microfoni di Radio Sportiva questa mattina è intervenuto il procuratore di Stefano Sturaro Carlo Volpi.



L'agente ha spiegato come al momento l'intenzione del giocatore e quella della Juventus combacino nella volontà di continuare assieme il percorso intrapreso tre stagioni fa. Nonostante le molte richieste arrivate sia dall'Italia che dall'estero, Sturaro è considerato dalla società bianconera una pedina importante: "E' da due mesi e mezzo che ricevo telefonate dai direttori sportivi dei club italiani ed esteri - ha raccontato Volpi - Ma la Juve è stata la prima squadra a credere nel ragazzo e i dirigenti bianconeri mi dicono che Stefano fa parte del progetto, che è un giocatore che ha il dna juventino. Nel calcio non si può mai sapere, ma la società ha già detto no anche a proposte di prestito da parte di club della Serie A quindi è davvero molto molto difficile che si muoverà: l’input del club sotto questo punto di vista è chiarissimo. Se dovesse andare via adesso, penso che andrebbe all’estero.”



Una brutta notizia per il Genoa, che non ha mai nascosto il proprio desiderio di poter riportare a casa uno dei frutti più importanti usciti negli ultimi anni del proprio settore giovanile. Ma se il ritorno al Grifone è per il momento rimandato, il procuratore spiega come prima o poi il suo assistito sogni di vestire ancora la maglia Rossoblu: "Non so in che anno - ha assicurato Volpi - ma prima o poi le strade di Stefano e del Genoa si rincroceranno. Nel frattempo però il ragazzo ha ancora tanti anni davanti a sé prima di tornare in rossoblu. Credo che per le ambizioni che Stefano nutre il Genoa in questo momento gli stia un po' stretto".