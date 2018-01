Il sogno di mercato del Genoa si chiama Mimmo Criscito. Un sogno che il Grifone cova da tempo e che la presenza del calciatore in tribuna a Marassi sabato scorso ha contribuito ad alimentare.



In verità il fatto che Criscito in questo periodo dell'anno, quando il campionato russo nel quale milita è fermo, assista dal vivo ad una gara interna del Genoa non è un fatto nuovo. Cresciuto nel settore giovanile rossoblu e sposato con una ragazza originaria del capoluogo ligure, il laterale campano non ha mai nascosto la sua passione per il club più antico d'Italia, tanto che ogni volta che gli è possibile corre ad incitarlo dagli spalti del Ferraris.



In scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo, Criscito vorrebbe tornare in Italia ed il Genoa sarebbe senza dubbio la sua scelta prioritaria. Ma perché ciò avvenga si devono realizzare almeno due condizioni. La prima è che il giocatore, che attualmente guadagna 3 milioni netti all'anno, accetti di tagliarsi lo stipendio di almeno due terzi; la seconda è che gli venga garantito quel posto da titolare attualmente occupato da Diego Laxalt. Se per vedere realizzata la prima situazione basta uno sforzo comune delle due parti in causa, per attuare la seconda bisogna rivolgersi al mercato. Difficilmente Laxalt accetterebbe infatti di restare al Grifone a far panchina anche perché le offerte per l'esterno uruguaiano non mancano di certo. Ecco dunque che un eventuale partenza dell'ex Bologna verso altri lidi consentirebbe al Genoa non solo di incassare un'ottima cifra (la valutazione che ne dà la dirigenza si aggira attorno ai 15 milioni di euro) ma anche di liberare la casella che consentirebbe il ritorno a casa del trentunenne partenopeo.