Il Milanista ha intervistato Alessandro Canovi, agente di Thiago Motta: "Il futuro di Thiago non è ancora scritto, c’è tutto il tempo per pensare e valutare ogni possibile alternativa. Ipotesi Milan? Non credo, il Milan ha comunque ancora Montolivo in quella posizione. E poi, giustamente, i rossoneri stanno puntando su tanti giovani di prospettiva. Thiago Motta è in scadenza e per lui ci sono veramente tanti ipotesi plausibili: un ritorno in Italia, la Mls, la Cina, andare a giocare in un campionato che ancora non ha disputato, o addirittura il ritiro, chissà.