Lorenzo Tonelli si è finalmente preso il Napoli; dopo diversi mesi in cui non aveva mai trovato spazio, l'ex Empoli è stato schierato titolare nel match contro la Sampdoria e l'ha deciso con un gol allo scadere. Il suo agente, Marco Sommella, ha rivelato, al Mattino, che Tonelli non ha mai chiesto di partire: ''Non è stato un periodo facile; Lorenzo ha sofferto molto a stare fuori, ma ha sempre creduto che sarebbe riuscito a conquistarsi un ruolo importante. Ha sempre voluto il Napoli e non mi ha mai chiamato per chiedermi di portarlo altrove''.