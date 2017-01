Antonio Zaza, agente del figlio, ha parlato, a Juvenews.eu, della situazione dell'ex giocatore del Sassuolo, che non verrà riscattato dal West Ham ed è alla ricerca di una squadra. Il padre del classe '91 ha allontanato le voci che parlano di un interesse della Fiorentina, ribadendo che al momento gli unici contatti sono stati con il Valencia: ''Nessuna squadra italiana si è fatta avanti per Simone, nemmeno la Fiorentina; siamo ancora in contatto con il Valencia, al momento non ci sono altre squadre interessate in Europa. Juventus? Non siamo in contatto con loro, ci siamo sentiti tempo fa e vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni''.