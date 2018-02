Il procuratore di Daniel Bessa, Giovanni Branchini, ha parlato ai microfoni de' La Gazzetta dello Sport delle offerte per il centrocampista scuola Inter: "L'interesse del Torino è stato il primo perché nasceva dalla direzione tecnica, poi c’è stato l’avvicendamento dell’allenatore e sono cambiate le esigenze. Il Torino poi è andato alla ricerca di un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a quelle di Bessa. C'era il Bologna, un sondaggio chiaramente legato all’ipotesi che venisse pagata la cifra richiesta per Donsah; poi la Lazio che non ha proseguito. Altre squadre rimaste sul pezzo sono state Sampdoria, Cagliari e Genoa. Quest’ultima l’ha voluto di più e alla fine l’operazione si è concretizzata. Può guadagnarsi una maglia da titolare: è un giocatore di grande crescita. Credo abbia tutte le caratteristiche per diventare un apporto utile alla causa. Ne sono convinto”.