Aldo Agroppi, ex allenatore della Fiorentina, commenta a Radio Blu il mercato: ‘Non so quale sia l’intenzione della Fiorentina rispetto a Chiesa e Bernardeschi, ovviamente le squadre che li vogliono ci sono, porterebbero tanti soldi, così facendo però la Fiorentina non diventerà mai una grande squadra. I grandi calciatori vanno tenuti. Se i Della Valle vogliono crescere, li terranno. Se invece verranno ceduti subito, i tifosi saranno scontenti. Saponara? Finora ha perso del tempo, è andato al Milan troppo presto, all’Empoli ha fatto bene e adesso la Fiorentina è l’occasione per lui’.