Il campionato sta ormai volgendo al termine e i dirigenti delle varie squadre di serie A in queste settimane sono già al lavoro per allestire le squadre della prossima stagione: per alcune società però la campagna acquisti dipenderà molto dalla categoria in cui la propria formazione giocherà. È il casto questo del Crotone impegnato al momento nella lotta per non retrocedere.



Tra gli affari che i dirigenti rossoblù stanno valutando c'è anche il riscatto a titolo definitivo del cartellini di Arlind Ajeti. Il difensore albanese è di proprietà del Torino ma la scorsa estate si è trasferito al Crotone con la formula del prestito con diritto di riscatto: ora bisognerà capire se la società calabrese vorrà effettivamente portare a termine l'affare.