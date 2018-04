Rinnovategli il contratto o legato a uno dei pali della porta, ma in un modo o nell'altro Salvatore Sirigu va tenuto al Toro. Salvatore di none e di fatto, considerate le tante volte che ha tolto le castagne dal fuoco alla squadra granata, ha provato a farlo anche ieri sera contro la Lazio immolandosi su Murgia dopo pochi secondi, agguantando con un balzo felino il rigore di Luis Alberto (a proposito, è il terzo che para in questo campionato), compiendo altri due miracoli, uno su Lucas Leiva e uno su Caicedo. Solo il colpo di testa di Milinkovic-Savic lo ha battuto, ma in quel caso non poteva farci proprio nulla.



In questa stagione Sirigu ha dimostrato di essere ancora uno dei migliori portieri italiani e che al Paris Saint Germain, probabilmente, hanno avuto troppa fretta nel disfarsi di lui. Buon per il Torino che era da molti anni che non poteva contare su un portiere di questo livello: bisogna tornare ai tempi di Matteo Sereni per ritrovare un estremo difensore granata così determinante, neanche Joe Hart, che è comunque riuscito a entrare nel cuore dei tifosi, è riuscito a giocare ai livelli a cui sta giocando ora Sirigu. Se anche le prestazioni dei suoi compagni di squadra fossero dello stesso tipo, probabilmente il Torino ora non sarebbe nell'anonimato di metà classifica, ma sarebbe a lottare proprio con quella Lazio che ieri l'ha battuto per un posto in Champions League.



A fine partita il presidente Urbano Cairo ha rassicurato i tifosi dichiarando che al portiere verrà presto fatto un nuovo contratto, non resta che aspettare e sperare che quel giorno arrivi in fretta, allontanando così anche le varie pretendenti al portiere. Solo la Nazionale dovrà poterlo portare via al Torino. Blindate il soldato Sirigu, a salvarci ci pensa lui. Come in questa stagione ha già fatto svariate volte.