Gianni De Biasi, ct dell’Albania, non è soddisfatto della scelta di giocare la partita con l’Italia. De Biasi ha infatti lanciato una frecciatina alla FIGC: “A Palermo ci saranno pochi albanesi - Come dichiarato a La Stampa - scuramente molto meno rispetto a Genova. Del resto, credo che la scelta fatta dalla Federcalcio, su un’isola, sia stata strategica. Uno adopera le armi che ha: si vede che avevano paura di un’altra invasione. Magari hanno scelto Palermo anche per un altro motivo: la scaramanzia, due vittorie in altrettante partite. Ma noi non andiamo in nessuno degli hotel dei ritiri di quelle avversarie. L’ho controllato personalmente: ‘Qui c’è stato l’Azerbaigian’ - conclude nell'intervista - , mi dissero. E io: ‘Ecco, in questo non ci andiamo’”.