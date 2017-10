ore 20.45

Albania-Italia LIVE

Spagna 22; Italia 19; Albania 13; Israele 9; Macedonia 7; Liechtenstein 0.

Dopo la deludente partita dello Stadio Grande Torino, pareggiata per 1-1 contro la, torna oggi in campo l'di Giampieroalle 20.45 a Scutari contro l'Albania allenata da ChristianLa situazione delvede la Spagna al primo posto e già qualificata alcon l'Italia già aritmeticamente seconda e già qualificata ai playoff di novembre, dove sfiderà una delle altre otto migliori seconde europee. Gli Azzurri non possono concedersi un altro passo falso: servono i tre punti che consentirebbero di mettersi alle spalle il triste pareggio di Torino ma soprattuttoUn risultato diverso rischierebbe di abbattere ulteriormente il morale già sotto i tacchi di un gruppo che ha bisogno di ritrovare sé stesso, per non rischiare la 'catastrofica' esclusione dai Mondiali di Russia 2018. Dal ko di Madrid contro la Spagna, infatti, la Nazionale sembra portarsi dietro un vero e proprio fantasma, i cui strascichi si sono visti anche contro la Macedonia. Ventura continua con il 4-2-4, dando fiducia a Insigne e Immobile, mentre Panucci schiera Sadiku con Balliu in attacco.Qualificazioni ai Mondiali, gruppo GBerisha; Hysaj, Veseli, Mavraj, Agolli; Basha, Kace; Roshi, Memushaj, Grezda; Sadiku.Buffon; Darmian, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Parolo, Gagliardini; Candreva, Immobile, Eder, Insigne.