Javier Moya, agente del forte terzino del Liverpool Alberto Moreno, ha parlato dell'accostamento con il Napoli in un'intervista concessa a CalcioNapoli24.it: "Non abbiamo avuto contatti col Napoli di recente ed a gennaio non si muove da Liverpool. A giugno però è stato vicinissimo al Napoli ed aveva accettato la destinazione dopo aver trovato un accordo su tutti i punti di vista, solo che il Liverpool continuava ad alzare le richieste e per questo la dirigenza azzurra si tirò indietro dopo aver fatto di tutto per prenderlo. Fu vicino al Napoli anche prima di andare al Liverpool, nel 2014, richiesto fortemente da Rafa Benitez ma lì gli inglesi offrirono più del Napoli al Sivglia e il club spagnolo decise di accettare la loro offerta".