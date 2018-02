Alex Sandro, esterno della Juventus, ha parlato a Sky Sport in vista del derby di domenica: "Dobbiamo mantenere sempre alta l'attenzione, in campionato come in Champions. Siamo pronti, arriviamo al derby con spirito positivo, dopo aver lavorato bene in questi giorni. Il pareggio col Tottenham non è stato un risultato negativo: abbiamo giocato una grande partita, così come hanno fatto i nostri avversari. In Champions le sfide sono sempre difficili: ora andiamo a Londra con l'intenzione di vincere, sappiamo di poterlo fare. Il gol nel derby? Non è così normale per me segnare di testa, ma ci sono riuscito ed è stato molto bello. Sono andato sul primo palo, come proviamo sempre a fare in allenamento, ed è andata bene. Ora devo continuare a segnare e voglio riuscirci anche per la prima volta in Champions. Il Torino ci presserà molto, è una squadra forte fisicamente, con buone invidualità come Niang, Iago Falqué e Rincon. Con Tomas abbiamo un ottimo rapporto, viviamo nello stesso palazzo e chiacchieriamo spesso, anche se in questi giorni è stato meglio non incontrarsi. Dybala e Higuain? Gonzalo è un giocatore straordinario: potrebbe sicuramente segnare un gol, ma anche due o tre. In più, abbiamo ritrovato un elemento importantissimo come Paulo, che ci permette di alzare davvero il nostro livello di qualità. È normale, per un giocatore, avere dei momenti in cui si fa meglio ed altri in cui si fa meno bene. Futuro? Non ho mai ascoltato le voci su di me: sono sempre rimasto concentrato sul mio lavoro e il mio unico pensiero è sempre stato la Juventus, con la quale ho ancora due anni di contratto. Mi sento davvero bene e sono soddisfatto della mia condizione di oggi. Il mio obiettivo è prima di tutto quello di vincere tutto con la Juve, poi verrà il Mondiale e spero di meritarmi una chiamata nella Seleçao facendo bene qui".



Queste, invece, le parole del brasiliano a Premium Sport: "Napoli concentrato sullo scudetto ora che l'Europa League è compromessa? È una grande squadra, ma non so cosa i giocatori del Napoli hanno nella testa. So quali sono i nostri di pensieri: noi vogliamo vincere tutto, non solo il campionato, ma anche la Champions e la Coppa Italia. Siamo contenti del ritorno di Dybala, perché per noi lui è un giocatore importantissimo: con la sua qualità alzeremo il livello del nostro gioco. Le voci di mercato che mi riguardano? Io non guardo i giornali, sono sempre concentrato sul mio lavoro sul campo: al momento l'unico contratto che ho è quello con la Juventus, quindi penso solo alla Juventus. Futuro? Ho ancora due anni di contratto con i bianconeri. Mondiale tra gli obiettivi personali? Sarebbe un sogno, voglio impegnarmi per arrivare in Nazionale".