Alex Telles, ex giocatore dell'Inter, ha parlato a Lance della sua parentesi in nerazzurro: ''Quella italiana e quella turca sono due scuole diverse, con un bel calcio. In Italia, è tutto molto più tattico che in Turchia. Quando sono arrivato a Istanbul, Roberto Mancini mi ha dato tutto il supporto e ha finito con l'aiutarmi. Sono state stagioni molto belle, dove ho imparato molto specie nella fase difensiva, e sento di essere cresciuto in questo senso. Un terzino deve saper difendere in primo luogo, all'Inter ho dovuto imparare e mi hanno orientato di conseguenza''.