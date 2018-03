Alisson Becker para le voci di mercato sul Real Madrid. Il portiere brasiliano della Roma ha dichiarato in un'intervista a Globoesporte: "Non posso negare che queste voci mi lusingano, significa che sto lavorando bene. Per ora penso a rimanere alla Roma fino a fine stagione e poi dare continuità alle mie prestazioni in nazionale".



"Nella scorsa stagione facevo il secondo di Szczesny, ma non mi sono mai sentito sottovalutato. Il primo anno in Serie A è stato complicato perché non giocavo quanto volevo, ma mi è servito per conoscere il calcio italiano e fare esperienza. Anche se credo che, se avessi cominciato a giocare subito con maggiore continuità, avrei avuto lo stesso rendimento perché credo molto nel mio lavoro".



"Non mi piace molto parlare al momento del mio futuro, è logico che ho i miei obiettivi personali e i miei sogni ma sono concentrato sul presente. Sono nel momento migliore della mia carriera. Sono in crescita, disputo grandi partita e affronto avversari di alto livello, soprattutto in Champions e con la nazionale. Ho più esperienza rispetto a quando ho esordito nella Seleçao, ma spero che il mio momento migliore coincida con i Mondiali per aiutare il Brasile".



"L'Italia è un Paese magnifico, Roma è una città molto bella dove vivere e la società ti mette nelle condizioni ideali per lavorare. Sto molto bene qui, sono felice del mio momento e cerco di pensare più al presente che al futuro. Ma sono sicuro che mi aspettano grandi cose nella mia vita, lascio tutto nelle mani di Dio e mi concentro sul mio lavoro".