L’offerta da 2,5 milioni netti a stagione per Federico Bernardeschi è una di quelle proposte davvero importanti, una di quelle che, a vedere il tetto ingaggi della Fiorentina, fa saltare il banco e i conti di Cognigni. Ma tant’è non si può perdere un gioiello come Berna e bisogna fare anche “l’impossibile” per tenerlo a Firenze.



TROPPO TARDI - Però la Fiorentina non ha ottenuto da Bernardeschi il sì convinto e immediato che si aspettava per prolungare il suo contratto e diventare il più ricco della rosa viola. Perché? Facile, perché i viola si sono mossi in ritardo, o meglio sono arrivati a fare questa offerta quando ormai su Bernardeschi si sono posati gli occhi di tutte le big europee. Ciò significa che i 2,5 milioni di euro netti a stagione offerti dai Della Valle sono tanti solo per la Fiorentina, mentre in Europa si offrono contratti ben più ricchi anche per Bernardeschi. Solo per capire di chi stiamo parlando sul 10 viola ci sono Chelsea, Bayern Monaco, PSG, Inter, Juventus e sullo sfondo anche il Barcellona.



I PENSIERI DEL GIOVANE BERNA - L’offerta della Fiorentina è stata recapitata al giocatore giusto pochi giorni fa e adesso è tutto nelle mani di Federico Bernardeschi. Che però ha deciso di prendere tempo, pensare, riflettere sul prossimo passo da fare che sarà fondamentale per la sua carriera. Intendiamoci: lui vorrebbe restare a Firenze nella prossima stagione anche per assicurarsi un posto ai Mondiali con l’Italia, ma il suo attuale accordo con la Fiorentina scade nel 2019 e i viola non si possono permettere di portarlo a scadenza o venderlo a un anno dalla fine del contratto: significherebbe svenderlo, e allora senza rinnovo la cessione tra pochi mesi sarebbe inevitabile.