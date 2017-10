Da #Livorno Cristiano Puccetti: "Allegri si è intrattenuto con il concittadino Banti, hanno parlato del gol annullato a Mandzukic" #TikiTaka pic.twitter.com/KeyjwEBZv7 — Tikitaka (@Tikitakaita1) 2 ottobre 2017

Nel corso del Derby del Cuore disputato tra Livorno e Pisa, c'è stato spazio per un particolare colloquio trae l'arbitro. Il tecnico della- come evidenziato dalle immagini mandate in onda dalla trasmissione Tiki Taka in onda su Italia 1 - ha parlato con il fischietto suo concittadino, in un confronto sugli episodi visti nella sfida contro l'. Dal labiale dell'allenatore e del direttore di gara, la conversazione sembrerebbe riguardare soprattutto il gol annullato a(quello del possibile 3-1 Juve) per fallo di Lichtsteiner sul Papu Gomez, decisione presa dall'arbitro Damato grazie all'ausilio del VAR.