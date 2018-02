L'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri ha parlato a Premium Sport dopo la vittoria per 7-0 contro il Sassuolo: "Dobbiamo fare i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato la partita. Venivamo dalla gara di Coppa Italia e potevamo avere un rilassamento ma in campionato non possiamo commettere passi falsi perché il Napoli sta andando forte".



DISTACCO - "Era importante vincere per staccare definitivamente le squadre dietro che ora sono a 14 punti Ora dobbiamo assorbire questa vittoria per pensare alla Fiorentina che non sarà una sfida facile".



HIGUAIN - "Prima tripletta nella Juve per Higuain? Sono contento per lui e per la squadra. Ha fatto una bella prestazione a livello tecnico. La squadra sta crescendo, e molti giocatori stanno raggiungendo la forma ideale".



MATUIDI - "L’infortunio di Matuidi? Sembra un infortunio muscolare ma abbiamo giocatori che stanno recuperando come Marchisio e Dybala: giocatori per giocare li abbiamo".



JUVE PIU' FORTE - "Se è la Juve più forte da quando alleno i bianconeri? E’ una Juve diversa da quella delle scorse stagione. Siamo partiti con un sistema di gioco e ora ne stiamo usando un altro e credo anche lo cambieremo ancora. Questi ragazzi hanno grandi valori umani che vogliono fare un’impresa che non è riuscita a nessuno,quella di vincere il settimo Scudetto. Dobbiamo stare attaccati al Napoli per arrivare attaccati al loro per il rush finale. Per fare questo bisogna essere nelle migliori condizioni".



RUGANI - "Un giudizio su Rugani? Sta crescendo poi è normale che la concorrenza è alta. Ma lui è un giocatore di grande affidabilità e può migliorare. Insieme a Romagnoli è il giovane più bravo in Serie A”.