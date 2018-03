Lo ha voluto dal primo giorno che si è seduto sulla panchina della Juventus. E alla fine, l'operazione ha avuto senso, eccome: Mattia De Sciglio è stato un desiderio espresso personalmente da Max Allegri, l'allenatore della Juve ha spinto da tempo per ottenere quel terzino che ha lanciato e coccolato al Milan, visto scivolare nel dimenticatoio in rossonero e ripreso con sé dopo diversi sondaggi in passato. Adesso De Sciglio è un fattore per questa Juve, più di un jolly; Juve-Milan sarà anche la sua partita, i bianconeri sentono di aver vinto la scommessa, Allegri è convinto che Mattia dal prossimo anno con una condizione fisica al 100% e un ambientamento tattico completato possa rappresentare un valore aggiunto ancor superiore.



ANCORA MILAN - Ma gli occhi di Max rimangono sempre vigili in casa Milan. Forgiare i talenti italiani è sempre stimolante per Allegri che stravede da tempo per Alessio Romagnoli: altro giocatore prima criticato poi in ripresa, il difensore rossonero è stato nei pensieri della Juve. Ma questa volta non sarà secondo colpo dopo De Sciglio, perché Mirabelli e Fassone stanno preparando il rinnovo per il centrale ex Roma che sarà così blindato dal Milan a meno di colpi di scena. Un segnale di permanenza forte e chiaro, tanto che la Juve potrà godersi Caldara, un altro acquisto voluto da Allegri... e che fu sondato anche dallo stesso Milan, ormai più di un anno fa. Ma questa è un'altra storia.



