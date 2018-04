Ancora una volta il Real Madrid, ancora una volta dopo la finale persa a Cardiff lo scorso maggio, la Juventus avrà l'occasione per riscattarsi. Poteva essere il Siviglia, il Liverpool o la Roma (che a Torino non vince da tempo) ma l'urna di Nyon ha accoppiato nuovamente la squadra allenata da Massimiliano Allegri alle Merengues di Zinedine Zidane. E allora come batterli? L'allenatore toscano si trasforma in Leonardo Di Caprio in Wolf of Wall Street per spiegare ai suoi uomini come battere i Blancos. Ecco cosa ha detto ai suoi nel simpatico video di Calciomercato.com.