José Altafini, ex attaccante di Juventus e Napoli è tornato a parlare dell'addio di Gonzalo Higuain al Napoli. L'attaccante argentino è stato più volte accostato all'ex centravanti verdeoro, anche lui protagonista di un discusso passaggio in bianconero dalla squadra partenopea. Ecco le sue parole riprese dal portale ilbianconero.com



"Maradona non può definire Higuain un traditore. Il Pipita è andato via perché questo era ciò che voleva. E poi il Napoli ha preso molti soldi, non gli hanno dato 20mila euro. E non può neppure dire che Higuain non sa giocare. Sa fare solo i gol? Non è poco, Batistuta ad esempio non faceva i numeri, faceva solo i gol".