Leonardo, ex dirigente del Paris-Saint Germain, ha svelato a Sky Sport un aneddoto su Gonzalo Higuain: ''Quando ero al Psg volevo prenderlo e portarlo in Francia; all'epoca avevo parlato con suo fratello, ma il Real Madrid non voleva cederlo e quindi ho virato su Ibrahimovic. Il Pipita comunque è uno dei migliori centravanti in circolazione, non ci sono dubbi''.