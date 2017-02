L'ex centrocampista di Milan e Fiorentina, ora commentatore televisivo, Massimo Ambrosini, ha parlato delle vicende del club viola intervistato da La Nazione: "Mi dispiace che la Fiorentina stia lasciando molti punti per strada perché in panchina ha un grande allenatore, sono un estimatore di Sousa...Ha coraggio e grande personalità. Non è facile arrivare in Italia e riuscire subito ad imporre nuove idee. Ha una cultura calcistica fuori dal comune, basta sentirlo parlare. Credo stia facendo il massimo con quello che ha a disposizione. Sousa alla Juventus? Potrebbe essere pronto per allenare un grande club, ripongo grande fiducia in lui. Ha la giusta personalità per gestire un gruppo internazionale. Adesso allena la Fiorentina, deve far parlare il campo”.



Nel frattempo si parla con insistenza di un possibile arrivo di Di Francesco sulla panchina viola: "In realtà sarei curioso di vedere Oddo a Firenze - ribatte Ambrosini - Di Francesco tra i tecnici emergenti è sicuramente uno dei più validi ma la suggestione Oddo mi intrigherebbe di più".



L'ex compagno Gonzalo Rodriguez sta per lasciare Firenze: "Sarà una perdita pesantissima. Per la qualità, per la leadership. Negli anni la Fiorentina non si è tutelata il giusto in difesa, non ha preso un sostituto del suo livello e potrebbe pagarne le conseguenze. Un giocatore che ha vinto tanto in carriera".



Infine Ambrosini dice: “Cosa manca a Firenze per alzare un trofeo? Forse un po’ di ambizione. La voglia di raggiungere davvero grandi traguardi. Credo che non si possa chiedere di più ai Della Valle, hanno fatto tantissimo per la Fiorentina".