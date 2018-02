Prosegue in casa Amburgo la telenovela legata al rinnovo di contratto dell'attaccante classe 2000 Jann-Fiete Arp. Il club tedesco ha offerto un ingaggio da 2 milioni di euro a stagione fino a giugno 2023, ma il giocatore ha tanti estimatori in Bundesliga ed è stato accostato pure a Inter e Chelsea. Un tifoso dell'Amburgo, pur di convincere il suo idolo a prolungare, gli ha inviato un messaggio su Facebook offrendogli in regalo il biglietto della finale della Coppa dei Campioni del 1983 vinta contro la Juventus, ma Arp he declinato gentilmente rispondendo a sua volta su Facebook.