Nonostante i 256 minuti complessivi giocati in stagione, spalmati tra campionato e Coppa Italia, Dawid Kownacki riscuote un gran successo in giro tra l'Italia e l'Europa. Non sono passati inosservati i sei gol e i due assist messi a segno con la maglia della Sampdoria dal giocatore, che ha una media realizzativa strepitosa: un centro ogni 43 minuti. Giampaolo per il momento lo sta utilizzando con il contagocce, ma sa anche di dover valorizzare quello che è a tutti gli effetti un nuovo gioiellino del club blucerchiato.



Le indiscrezioni che circola in questi giorni in Polonia raccontano di un sondaggio piuttosto deciso fatto da un club di Bundesliga con la Sampdoria: si tratterebbe dell'Amburgo. La squadra di Gisdol avrebbe messo nel mirino l'ex Lech Poznan, come del resto aveva già fatto anche il Torino. I tedeschi avrebbero anche già contattato Corte Lambruschini, per tastare la disponibilità del club doriano a discutere un trasferimento. La risposta della Samp però anche in questo caso è stata piuttosto decisa: Kownacki non si muove, rimarrà a Genova per maturare in blucerchiato.