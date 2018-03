Si fermano i campionati, ma non si ferma il grande calcio. Ecco le amichevoli internazionali andate in scena quest'oggi.



Gibilterra-Lettonia 1-0 - 88' Walker (G).



Kuwait-Camerun 1-3 - 11' Aboubakar (C), 15' e 55' Bassogog (C), 61' Altararwa (K)



Far Oer-Liechtenstein 3-0 - 12' Bartalstovu (F), 80' Olsen (F), 85' Nattestad (F)