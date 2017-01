L’ex attaccante della Juventus Nicola Amoruso ha rilasciato un’intervista a Laziopress.it per parlare dell’imminente sfida di Serie A tra Lazio e Juventus. Ecco le parole dell’ex ariete bianconero:



"La Juve riscattarsi dopo il passo falso con la Fiorentina, dovranno dimostrare di meritare il primo posto in classifica. Con la vittoria riuscirebbero a trovare quella mentalità che è stata il punto di forza delle scorse stagioni, ma la Lazio è in grande forma e sta dimostrando grande compattezza in campo. Inzaghi è bravissimo, sa perfettamente cosa vuole dalla squadra e fino ad ora i giocatori l'hanno messo in pratica. La Juve ha le qualità dei singoli, ma ha lasciato qualche punto di troppo per strada rispetto agli anni passati. I biancocelesti invece mi piacciono molto, sono un'ottima squadra e di punti deboli ne hanno mostrati pochi finora.”