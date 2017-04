Nicola Amoruso, ex attaccante anche di Reggina e Juventus, ha parlato a Radio Bruno di Babacar: ‘La Fiorentina dovrà garantire un posto da titolare a Babacar altrimenti lui andrà via. Non è stato un anno buttato per lui perché comunque Sousa è un ottimo allenatore che sa lavorare molto bene con gli attaccanti. Io credo che possa rappresentare ancora il futuro della Fiorentina ma è chiaro che gli serve spazio e continuità’.