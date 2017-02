L’ex viola Lorenzo Amoruso a Radio Blu dice la sua in vista della gara di Europa League di giovedì: ‘La Fiorentina ha le carte in regola per battere il Borussia ma ho paura che possa essere sovrastata fisicamente come successo a Roma pochi giorni fa. Credo che se messa sui binari giusti la Fiorentina possa essere superiore anche ai tedeschi. Tello al posto di Chiesa non è per forza un male’.