Carlo Ancelotti, esonerato pochi fa dal Bayern Monaco, non si ferma e lunedì sarà a Gerusalemme per partecipare ad una lodevole iniziativa. Nell’impianto Jerusalem Sports Playground, realizzato dal progetto "Assist for peace", Ancelotti terrà una speciale seduta di allenamento per tanti bambini presenti nella Città Santa. Quella dell'ex allenatore del Bayern sarà la testimonianza di chi crede che l'educazione ai valori dello sport possa portare al rispetto dell'avversario e alla mediazione dei conflitti.