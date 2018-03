Massimiliano Mirabelli ha due grandi obiettivi in vista della prossima estate di mercato. Il primo: puntellare la rosa con colpi il più possibile low cost e gli innseti di Reina e Strinic a parametro zero (entrambi a buon punto) sono un segnale forte in questa direzione. Il secondo: rinforzare il centrocampo con innesti di primissimo piano e non solo con l'idea di consegnare a Gennaro Gattuso una valida alternativa a Franck Kessie.



ANCHE IL MILAN SU STROOTMAN - In quest'ottica va letto l'interessamente del club rossonero per il centrocampista della Roma, Kevin Strootman. L'olandese ha una clausola rescissoria da 45 milioni di euro presente nel suo contratto e valida anche per l'Italia fino al 31 luglio. Secondo Tuttosport il Milan ci sta pensando e Mirabelli da tempo flirt con l'entourage del giocatore anche se non è l'unico. In tanti, fra club italiani (l'Inter lo segue da tempo e la Juventus ha provato a prenderlo la scorsa estate) ed esteri hanno messo nel mirino il centrocampista data la necessità di cedere del club giallorosso.



NON E' L'UNICO OBIETTIVO - Strootman non è sicuramente l'unico obiettivo di Mirabelli che lo hanno inserito in una lunga lista di talenti da tenere sotto stretta osservazione. Fra gli altri, Andrè Gomes del Barcellona piace da tempo e oltre all'apertura di Braida con Jorge Mendes ci sarà da discutere il futuro di André Silva. Infine a parametro zero può arrivare il coreano Ki dallo Swansea, un colpo che non escluderebbe l'arrivo in rosa di un colpo top.