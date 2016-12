La passione di Jack Savoretti per il Genoa è cosa ormai arcinota. Ma ora il cantante potrebbe non essere più l'unica star inglese ad essere legata ai colori rossoblu. In una foto postata di recente su Instagram, infatti, l'attore britannico Jude Law si è fatto immortalare con la maglia del Grifone.



Il merito di questo scatto va a Ignazio Oliva, attore genovese e genoano, che ha recitato con Law nella serie tv diretta da Paolo Sorrentino "The Young Pope". Durante una pausa delle riprese i due artisti, diventati molto amici, si sono fatti immortalare sorridenti con indosso la maglia del club più antico d'Italia, postando poi l'immagine sui vari social network.



Un attestato di sicuro prestigio per il Genoa, che vede i propri colori travalicare i confini delle alpi, trovando ancora una volta in una star internazionale un valido testimonial.