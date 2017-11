Non perde la fiducia. André Silva, durante la Q&A nella quale i tifosi hanno interagito sui social con l'hashtag #AskAndre, guarda con ottimismo al futuro: "Quando ho ricevuto la chiamata del mio agente sono stato molto felice, non me lo aspettavo. Ho accettato subito. Non sono né pentito né triste, sto facendo il mio lavoro. E' importante sbloccarsi anche in campionato, cerco più opportunità, ma sono fiducioso che arriverà anche senza tante opportunità. Prima o seconda punta? Da solo o con un compagno è uguale, l'importante è giocare. Paragone? Mi piace essere originale, sono André Silva e ho le mie caratteristiche. Del Milan mi piacciono Inzaghi, Shevchenko, Rui Costa. I grandi dell'epoca gloriosa, ma sono cresciuto guardando giocatori come Cristiano Ronaldo".



BERNARDO SILVA - Durante la Q&A è intervenuto Bernando Silva, compagno di nazionale di André Silva, direttamente da Manchester, chiedendo come ha fatto il rossonero ad aver conquistato i cuori delle ragazze italiane in così poco tempo. Questa la risposta di André Silva: "Ho avuto la fortuna di nascere più alto di te, con più capelli e con un taglio più alla moda (ride ndr)".



COMPAGNI - "Il compagno più divertente è Antonelli. Nel tempo libero mi piace andare a Milano a vedere cose che non conosco, ma anche giocare alla Playstation a casa. Donnarumma è bravo ma io sono più bravo. Che squadra scelgo? Il Milan. San Siro? E' un'emozione particolare anche quando sono in panchina. Contro Inter e Juventus l'atmosfera è stata unica".