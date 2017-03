Il patron della Fiorentina Andrea Della Valle parla così da Palazzo Vecchio in occasione della presentazione del progetto del nuovo stadio: “Abbiamo un parterre emozionante perché è un momento storico per noi, mi viene da dire: “Dove eravamo rimasti 9 anni fa?”, quando presentammo il primo progetto ad un albergo di Firenze. Sono successe tante cose, abbiamo perso tanti anni, la cosa più bella è che oggi presentiamo un progetto operativo, è importante farlo vedere a tutto il popolo viola. Abbiamo ancora dei piccoli problemi da risolvere, ci vorrà un po’ di tempo. Bisognava trovare un luogo, rappresentativo della culla del Rinascimento quale è Firenze. Dovevamo presentarlo qui perché questo dovrebbe essere il primo vero passo per Firenze ma anche per la Regione e per l’Italia. Siamo sicuramente più avanti di Roma a livello di progetto. Dovremo essere un bell’esempio per un Rinascimento viola. Anche se poi bisogna stare attenti a giocare con queste parole. Abbiamo tre plastici con cui vogliamo far capire a tutti cosa intendiamo fare, sapete i sacrifici che ha fatto la nostre famiglia, il mio attaccamento morboso con Firenze. La giornata di oggi ne è una riprova, anche se è una strada lunga, ma oggi poniamo un simbolico primo mattone. E’ una grande occasione per noi, per come si ragiona del calcio italiano; quando andiamo all’esterno, avendo girato molto in questi anni, troviamo stadi nuovi anche in città sconosciute. Noi siamo indietro come Italia, cercheremo di recuperare e ce la metteremo tutta. Vogliamo lasciare qualcosa a questa città, che lo merita. 'Il nome non l’abbiamo pensato, sarà qualcosa legato alla storia di Firenze comunque. Abbiamo in mente un paio di idee. Questo è il quindicesimo anno di presidenza, siamo andati tante volte in Uefa o in Champions, continueremo a fare quello che con i nostri sacrifici è possibile, per far sognare i nostri tifosi. Non abbiamo vinto trofei, anche per sfortuna, tra semifinali beffarde e finale di Coppa Italia persa. Tolte un paio di stagioni disgraziate, ci sono tante città che si paragonano a Firenze come grandezza ma che l’Europa League non l’hanno quasi mai vista. Non mi starei a preoccupare su che tipo di Fiorentina verrà fuori. Poi con uno stadio del genere si può anche parlare di obiettivi di altro tipo'.