"Famo sta sceneggiata!", sbuffava Claudio Lotito prima della visita alla Sinagoga di Roma. Il presidente della Lazio ieri mattina ha deposto tre corone di fiori al Tempio Maggiore e davanti alle telecamere ha condannato le immagini antisemite su Anna Frank comparse domenica allo stadio Olimpico.



Lunedì sera però, secondo Il Messaggero in edicola oggi, a bordo dell'aereo che lo ha portato da Milano a Roma, è stato ascoltato da diversi passeggeri mentre si lasciava andare ad altre considerazioni. "Il rabbino sta a New York. Er vice-rabbino ci sarà?", chiedeva il patron biancoceleste ai collaboratori. E ancora: "Non valgono un ca.... questi. Hai capito come stamo? Famo sta sceneggiata".