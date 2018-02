Cristian Ansaldi ha parlato a Torino Channel in vista del derby. Una gara speciale, la stracittadina con la Juventus, che l’argentino definisce così: “Questa non è una partita, è la partita. Per noi, e per tutti i tifosi, è importantissima e cercheremo di vincerla”. L'ex difensore di Zenit, Genoa e Inter ha concluso il suo intervento augurando il meglio al club granata nell'immediato futuro: “Io, come ho già detto, sono venuto qua per continuare a vincere: questa squadra vuole diventare grande”.