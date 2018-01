Allenamento pomeridiano oggi per il Napoli a Castel Volturno. La squadra in avvio ha svolto attivazione a secco e di seguito partita a campo ridotto sotto la pioggia. Chiusura con seduta tecnico tattica. Assente Hamsik che come riporta il sito ufficiale del club è rimasto a casa per un attacco influenzale. Domani doppia seduta.