La Fiorentina è tornata dalla trasferta in Germania di Europa League con un bel risultato che pone i viola in pole position per il passaggio agli ottavi di finale della competizione. "Una vittoria eccezionale - il dirigente gigliato, Giancarlo Antognoni, ha definito così il successo sul Borussia Moenchengladbach - con una bellissima pennellata di Bernardeschi".



​Ma Antognoni è anche uno che si intende molto di giovani anche perché ha lavorato a lungo per la FIGC proprio sullo scouting dei talenti e non ha dubbi nel fare un nome di un calciatore delle giovanili della Fiorentina che lo ha colpito: "Sicuramente Castrovilli. 'Stranamente' è un numero dieci anche questo ragazzo. Ma se non diventa calciatore lui...". Parole che faranno enormemente piacere all'ex Bari, che proprio oggi compie 18 anni.